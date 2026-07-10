Ученые БФУ: Шторм «Бернадетт» уходит из Калининградской области

Наиболее сложная ситуация сложилась на западе города, ближе к заливу. На улице Салтыкова-Щедрина массивный ствол упал прямо на многоквартирный дом, а на Узловой — заблокировал выезд из автобусного парка, из-за чего утренние рейсы вышли на маршруты с опозданием. Кроме того, падающие деревья повредили 13 автомобилей. Кое-где шторм оборвал провода: без электричества остались жильцы домов на Дзержинского и Карташева, а восемь городских территорий временно лишились уличного освещения.