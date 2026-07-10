Ученые БФУ: Шторм «Бернадетт» уходит из Калининградской области

Двухдневный штормовой циклон «Бернадетт» покидает Калининградскую область. Экстренное предупреждение отменено, однако регион до сих пор подсчитывает ущерб: повалены десятки деревьев, разбиты автомобили, а балтийские пляжи местами размыты. Ученые Балтийского федерального университета имени И. Канта выяснили, когда стихия вернется.
В самом Калининграде ветер не достиг ураганных значений — порывы были до 17 м/с. Однако из-за густой летней листвы деревья сработали как паруса: под тяжестью собственной кроны в городе рухнуло более 40 зеленых насаждений, сообщает aif.ru.
Наиболее сложная ситуация сложилась на западе города, ближе к заливу. На улице Салтыкова-Щедрина массивный ствол упал прямо на многоквартирный дом, а на Узловой — заблокировал выезд из автобусного парка, из-за чего утренние рейсы вышли на маршруты с опозданием. Кроме того, падающие деревья повредили 13 автомобилей. Кое-где шторм оборвал провода: без электричества остались жильцы домов на Дзержинского и Карташева, а восемь городских территорий временно лишились уличного освещения.
По-настоящему мощь «Бернадетт» ощутили на побережье Балтики — там порывы ветра достигали 34 м/с. В Зеленоградске волны высотой до пяти метров с грохотом перехлестывали через берегозащитные сооружения, заливали променад и разрушили детскую игровую зону.
Еще печальнее ситуация в Светлогорске — стихия буквально уничтожила прибрежную зону отдыха. Сотрудники местной спасательной службы признались, что пляж практически смыт во всех местах, осталась лишь узкая полоска песка.
Пока коммунальщики расчищали завалы из веток и прочищали ливневки, аварийные бригады «Россети Янтарь» работали в круглосуточном режиме — ураган оставил без света сотни домохозяйств в разных районах области.
Энергетики перешли на усиленный режим и вели восстановительные работы всю ночь. К полудню им удалось вернуть электричество в 374 населенных пункта, что составило 95% от всех отключенных потребителей.
Научный сотрудник центра «Геоэкология и морское природопользование» БФУ Николай Белов пояснил, что этот циклон — уникальное явление. Штормовая активность такой силы совершенно нетипична для июля и обычно происходит в осенне-зимний период. Тем не менее серьезного ущерба для экологии региона эксперты не зафиксировали. Сейчас «Бернадетт» постепенно теряет силу и уходит вглубь континента.
Согласно компьютерным расчетам специалистов БФУ, в ближайшие две недели новых сильных штормов в регионе не ожидается. Погода будет спокойной. Тем не менее экологи рекомендуют туристам и жителям области следить за оперативными метеосводками и соблюдать осторожность при выходе к воде.