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В Перми спасли заплывшую под Коммунальный мост девушку на сапборде

О просящем помощи человеке сообщили очевидцы.

Источник: Комсомольская правда

Отдых у воды требует внимательности, а также умение рассчитать свои силы и возможности. Подтверждением тому стал случай в Перми. Жительница Перми решила провести теплый вечер на Каме. Для этого она выбрала сапборд.

На пульт оперативного дежурного Пермской городской службы спасения 8 июля поступило сообщение от очевидцев о просящем помощь человеке на сапборде. Потерявшую управление доску сносило течение под Коммунальный мост.

Матросы-спасатели немедленно вышли на лодке к месту терпящего бедствие человеку. Девушку подняли на борт и эвакуировали на берег. Спасатели обращают внимание, что плавание по фарватеру судоходной реки опасно для жизни.

Ранее стало известно о спасении в Прикамье за два месяца шестерых любителей сапборда. Сапбордисты не учли погодные условия и свои силы.