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В Нижнем Новгороде закрыли кафе на 70 суток после вспышки инфекции

Проверка Роспотребнадзора выявила в заведении серьёзные нарушения санитарного законодательства.

Судебные приставы приостановили деятельность кафе в центре Нижнего Новгорода после вспышки инфекционных заболеваний среди посетителей, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Нижегородской области. Проверка Роспотребнадзора выявила в заведении серьёзные нарушения санитарного законодательства, из‑за которых суд признал предпринимателя виновным по ст. 6.6 КоАП РФ и назначил административное приостановление работы на 70 суток.

Инспекторы обнаружили, что планировка и размеры производственного помещения не обеспечивают раздельный и последовательный технологический поток: допускаются встречные потоки сырья, готовой продукции и использованной посуды. На кухне отсутствовали дезинфицирующие средства, а мытьё столовой посуды велось в ванне для кухонной посуды. Кроме того, часть персонала работала без медицинских книжек с результатами обязательных предварительных и периодических медосмотров.

После решения суда судебный пристав Нижегородского районного отделения ГУ ФССП по Нижегородской области выехал на адрес, вручил предпринимателю требование о немедленном приостановлении деятельности, предупредил о ответственности за неисполнение и опечатал вход в кафе. В течение всего срока приостановления представитель органа принудительного исполнения будет регулярно проверять соблюдение наказания на месте.

Ранее сообщалось, что нижегородское кафе закрыли на два месяца после отравления посетителей.

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