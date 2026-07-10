В Нижнем Новгороде закрыли кафе на 70 суток после вспышки инфекции

Инспекторы обнаружили, что планировка и размеры производственного помещения не обеспечивают раздельный и последовательный технологический поток: допускаются встречные потоки сырья, готовой продукции и использованной посуды. На кухне отсутствовали дезинфицирующие средства, а мытьё столовой посуды велось в ванне для кухонной посуды. Кроме того, часть персонала работала без медицинских книжек с результатами обязательных предварительных и периодических медосмотров.