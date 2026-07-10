Дома в зоне ЧС в Таганроге повторно обойдут в завершение эвакуации

По информации губернатора Юрия Слюсаря, ранее почти 35 БПЛА ликвидировали в Таганроге и Азове, Азовском и Матвеево-Курганском районах. После этого зафиксировали пожары, в частности в Таганроге, после воздушной атаки пострадали остекление и дверь частного дома; вспыхнуло и было оперативно потушено возгорание на крыше административного здания, а также началось возгорание на территории Морского порта.