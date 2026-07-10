Дело основателя самарского «Станкозавода» Никиты Петухова дошло до суда

В Ленинский районный суд поступило уголовное дело в отношении основателя «Станкозавода» Никиты Петухова. Напомним, что его задержали летом 2025 года, перед этим в его офисе проводили обыски. Сначала Петухова арестовали, а потом выпустили под домашний арест.