СК начал новый виток поисков семьи Усольцевых, он идет до 12 июля

Ирина и Сергей Усольцевы, а также их пятилетняя дочь пропали в конце сентября 2025 года. В начале этого лета их поиски были возобновлены. Самих людей до сих пор не обнаружили — лишь фрагмент палки для скандинавской ходьбы, и тот оказался не связан с пропавшей семьей.