СК начал новый виток поисков семьи Усольцевых, он идет до 12 июля

Следователи занялись точечными поисками пропавшей в красноярской тайге семьи Усольцевых — новый виток продлится до 12 июля. Об этом сообщает региональное следственное управление СК РФ.
«В целях установления местонахождения семьи Усольцевых региональным СК организованы дополнительные поисковые мероприятия, которые идут с 9 до 12 июля 2026 года», — рассказали ТАСС в управлении.
Агентство уточняет, что искать людей будут по-прежнему в Кутурчинском Белогорье.
Ирина и Сергей Усольцевы, а также их пятилетняя дочь пропали в конце сентября 2025 года. В начале этого лета их поиски были возобновлены. Самих людей до сих пор не обнаружили — лишь фрагмент палки для скандинавской ходьбы, и тот оказался не связан с пропавшей семьей.
Сотрудники СК и эксперты по выживанию в экстремальных условиях считают, что, скорее всего, Усольцевы погибли в результате несчастного случая. При этом пока никто не смог аргументированно объяснить, почему никаких следов пребывания семьи в тайге не нашла ни одна группа поисковиков.