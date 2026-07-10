Двое детей и двое взрослых нижегородцев в ДТП с автобусом

Утром 9 июля на 173‑м километре трассы Владимир — Муром — Арзамас случилось серьёзное дорожно‑транспортное происшествие. Как проинформировали в УГИБДД по Нижегородской области, столкнулись легковой автомобиль Subaru и автобус «ПАЗ».
По предварительной версии, причиной аварии стало нарушение правил проезда перекрёстка: 58‑летний водитель иномарки, двигаясь по второстепенной дороге через нерегулируемый перекрёсток, не уступил дорогу автобусу.
В результате ДТП травмы получили четыре человека — водитель и пассажиры легковушки. Водителя госпитализировали: медики диагностировали у него закрытый перелом костей левого предплечья со смещением и перелом бедра. 36‑летняя пассажирка с ушибом мягких тканей лица после оказания необходимой помощи была отпущена на амбулаторное лечение.
Среди пострадавших — двое несовершеннолетних. Пятилетний мальчик получил ушиб грудной клетки, годовалый ребёнок — ушиб мягких тканей головы. После осмотра врачей обоих детей направили на амбулаторное наблюдение.
Обстоятельства аварии продолжают уточнять сотрудники Госавтоинспекции. Ведётся проверка, по итогам которой будет дана окончательная правовая оценка действиям участников ДТП.
Ранее мотоцикл влетел в электробус на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде.