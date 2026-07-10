Двое детей и двое взрослых нижегородцев в ДТП с автобусом

В результате ДТП травмы получили четыре человека — водитель и пассажиры легковушки. Водителя госпитализировали: медики диагностировали у него закрытый перелом костей левого предплечья со смещением и перелом бедра. 36‑летняя пассажирка с ушибом мягких тканей лица после оказания необходимой помощи была отпущена на амбулаторное лечение.