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Мощный ветер выбил окна в многоэтажке на левом берегу Воронежа

Обломки повредили припаркованные у здания автомобили.

Сильные порывы ветра выбили окна на верхних этажах дома на Ленинском проспекте в Воронеже. Обломки повредили припаркованные у здания автомобили. Кадры последствий непогоды опубликовали в канале «Мой и твой Воронеж» в мессенджере МАКС.

Ливень, сопровождающийся штормовым ветром, накрыл столицу Черноземья днём в пятницу, 10 июля.

Ранее «АиФ-Воронеж» сообщало, что в некоторых районах города и области выпал град. Отдельные льдинки были размером с перепелиное яйцо.

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