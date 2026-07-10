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Губернатор Юрий Слюсарь выехал в Таганрог после атаки БПЛА

Юрий Слюсарь: в морском порту Таганрога продолжают тушить возгорание нефтепродуктов.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь выехал в Таганрог после массированной воздушной атаки. Об этом глава региона днем 10 июля сообщил в социальных сетях.

— Встретился с жителями Таганрога в пункте временного размещения. Честно сказал: к сожалению, быстро ликвидировать такой тип пожара не получится. Попросил отнестись с пониманием к эвакуации. Это исключительно для безопасности. Дома находятся в границах ЧС. Людям придется переждать несколько дней, прежде чем вернуться в свои дома, — написал Юрий Слюсарь.

Напомним, сейчас повторный обход МКД в зоне ЧС проводят сотрудники городской администрации.

По словам губернатора, в морском порту Таганрога продолжают тушить возгорание нефтепродуктов. На месте задействовали оперативные службы и пожарный поезд.

— Мы видим, что атаки врага прицельно направлены на объекты инфраструктуры, особенно места хранения топлива и ГСМ, морской транспорт, который осуществляет транспортировку нефтепродуктов. Жителей прошу сохранять спокойствие. Оказываем всю необходимую помощь, — добавил Юрий Слюсарь.

Напомним, также после воздушной атаки зафиксировали и другие пожары. В селе Кагальник Азовского района произошло возгорание административного здания. В Азове огонь разгорелся на двух объектах хранения нефтепродуктов. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

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