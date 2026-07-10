Губернатор Юрий Слюсарь выехал в Таганрог после атаки БПЛА

— Встретился с жителями Таганрога в пункте временного размещения. Честно сказал: к сожалению, быстро ликвидировать такой тип пожара не получится. Попросил отнестись с пониманием к эвакуации. Это исключительно для безопасности. Дома находятся в границах ЧС. Людям придется переждать несколько дней, прежде чем вернуться в свои дома, — написал Юрий Слюсарь.