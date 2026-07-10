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Две собаки провалились в 12-метровый провал в Пермском крае

Животных удалось покормить, однако самостоятельно вытащить их из углубления пока не получается.

В Пермском крае две собаки провалились в провал глубиной 10−12 метров, пишут в группе «Моё Осинцево».

2 мая очевидцы сообщили, что за деревней Пашёво Кишертского округа на территории колхозного поля образовался огромный провал, края которого постепенно обваливаются. Спустя два дня в комментариях администрация муниципалитета отреагировала на сообщения жителей и заявила, что на место был организован выезд специалистов для обследования территории.

9 июля в сообществе «Моё Осинцево» появилась публикация о двух собаках, оказавшихся в образовавшемся провале. Как рассказали местные жители, животных удалось покормить, однако самостоятельно вытащить их из углубления пока не получается.

В комментариях очевидцы сообщили, что пытались обратиться за помощью в краевое МЧС, однако их перенаправили в службу ЕДДС Кишертского района. Там, по словам пользователей, заявили, что сейчас нет людей и необходимого оборудования для проведения спасательных работ.

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