Две собаки провалились в 12-метровый провал в Пермском крае

В Пермском крае две собаки провалились в провал глубиной 10−12 метров, пишут в группе «Моё Осинцево».
2 мая очевидцы сообщили, что за деревней Пашёво Кишертского округа на территории колхозного поля образовался огромный провал, края которого постепенно обваливаются. Спустя два дня в комментариях администрация муниципалитета отреагировала на сообщения жителей и заявила, что на место был организован выезд специалистов для обследования территории.
9 июля в сообществе «Моё Осинцево» появилась публикация о двух собаках, оказавшихся в образовавшемся провале. Как рассказали местные жители, животных удалось покормить, однако самостоятельно вытащить их из углубления пока не получается.
В комментариях очевидцы сообщили, что пытались обратиться за помощью в краевое МЧС, однако их перенаправили в службу ЕДДС Кишертского района. Там, по словам пользователей, заявили, что сейчас нет людей и необходимого оборудования для проведения спасательных работ.