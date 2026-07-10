Мощный ветер выбил окна многоэтажного дома на левом берегу Воронежа

Сильные порывы ветра выбили окна на верхних этажах дома на Ленинском проспекте в Воронеже. Обломки повредили припаркованные у здания автомобили. Кадры последствий непогоды опубликовали в канале «Мой и твой Воронеж» в мессенджере МАКС.