16 наркопреступлений выявлено в Нижегородской области в рамках операции «Чистый регион»

В ходе рейдов были проверены 5 383 транспортных средства. По результатам оперативно‑профилактических мероприятий установлено 16 наркопреступлений: 2 дела — за незаконное хранение наркотиков и 14 — за незаконный сбыт. В общей сложности задержано 8 лиц, причастных к совершению этих преступлений.