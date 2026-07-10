16 наркопреступлений выявлено в Нижегородской области в рамках операции «Чистый регион»

Итоги оперативно‑профилактического мероприятия «Чистый регион» подведены в Нижегородской области, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону. С 25 по 27 июня 2026 года полицейские проводили акции по пресечению распространения наркотиков и поддержанию общественного порядка.
В ходе рейдов были проверены 5 383 транспортных средства. По результатам оперативно‑профилактических мероприятий установлено 16 наркопреступлений: 2 дела — за незаконное хранение наркотиков и 14 — за незаконный сбыт. В общей сложности задержано 8 лиц, причастных к совершению этих преступлений.
Кроме того, оперативники выявили 23 интернет‑страницы с информацией, распространение которой в России запрещено; материалы направлены на блокировку.
ГУ МВД по Нижегородской области подчёркивает, что регулярные профилактические мероприятия помогают снижать криминальную активность и обеспечивать общественную безопасность в регионе.
Напомним, ранее сообщалось, что в Нижегородской области подвели итоги первого этапа операции «Чистое поколение-2026».