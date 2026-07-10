В Нижнем Новгороде задержали женщину, ранившую полицейского ножом

По версии следствия, 9 июля участковый прибыл по месту проживания женщины к дому на улице Старых Производственников для доставления её в отдел в качестве свидетельницы по ранее возбужденному делу о умышленном причинении лёгкого вреда здоровью (ч. 2 ст. 115 УК РФ). При задержании злоумышленница внезапно ударила правоохранителя в область шеи и скрылась.