В Нижнем Новгороде задержали женщину, ранившую полицейского ножом

В Нижнем Новгороде по горячим следам задержана 42‑летняя женщина, подозреваемая в нападении на полицейского, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области. Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 1 УМВД по г. Нижнему Новгороду провели оперативно‑розыскные мероприятия в Автозаводском районе и вскоре задержали ранее не судимую местную жительницу.
По версии следствия, 9 июля участковый прибыл по месту проживания женщины к дому на улице Старых Производственников для доставления её в отдел в качестве свидетельницы по ранее возбужденному делу о умышленном причинении лёгкого вреда здоровью (ч. 2 ст. 115 УК РФ). При задержании злоумышленница внезапно ударила правоохранителя в область шеи и скрылась.
Пострадавший полицейский госпитализирован; ему оказывается необходимая медицинская помощь.
По факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов следственным управлением СК РФ по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ. Суд избрал в отношении женщины меру пресечения в виде заключения под стражу.
Следствие продолжает комплекс необходимых процессуальных действий для установления всех обстоятельств и сбора доказательств.
Ранее сообщалось, что буйный нижегородец избил стулом полицейского во время допроса.