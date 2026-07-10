СК сделал заявление после ДТП под Кобрином, где погибла 15-летняя девушка

Согласно предварительным данным, вечером в четверг, 9 июля, 22-летний водитель BMW ехал по 29-му километру автодороги P127 Кобрин — граница Украины в направлении агрогородка Дивин. При движении он не учел погоду, а также состояние авто, из-за чего не справился с управлением и допустил занос транспортного средства. Авто выехало на полосу встречного движения, съехало в кювет и опрокинулось.