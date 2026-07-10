СК сделал заявление после ДТП под Кобрином, где погибла 15-летняя девушка

Следственный комитет сделал заявление после ДТП под Кобрином, где погибла 15-летняя девушка.
Согласно предварительным данным, вечером в четверг, 9 июля, 22-летний водитель BMW ехал по 29-му километру автодороги P127 Кобрин — граница Украины в направлении агрогородка Дивин. При движении он не учел погоду, а также состояние авто, из-за чего не справился с управлением и допустил занос транспортного средства. Авто выехало на полосу встречного движения, съехало в кювет и опрокинулось.
«В момент аварии в салоне BMW находились две 15-летние девушки и 18-летний молодой человек. От полученных травм одна из несовершеннолетних пассажирок погибла», — сообщили в СК.
Водитель и двое других пассажиров были доставлены в больницы с телесными повреждениями различной степени тяжести.
Кобринским районным отделом Следственного комитета было заведено уголовное дело по части 2 статьи 317 Уголовного кодекса — нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека.