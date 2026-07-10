Полиция задержала угрожавшего жене ножом жителя Севастополя

Инцидент произошел вечером, когда 53-летняя супруга вернулась с работы и застала безработного мужа пьяным. Женщина сделала ему замечание по поводу беспорядка и пьянства. Мужчина воспринял критику в штыки, схватил кухонный нож и стал угрожать расправой.