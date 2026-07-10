Глава СКР взял на контроль расследование серии нападений на девушек в Мурино

Поводом для оперативной реакции главы ведомства стал сюжет, вышедший в эфире правовой программы на одном из федеральных телеканалов. Журналисты предали огласке историю о мужчине, который систематически преследует женщин на улицах города. По данным СМИ, от агрессивного поведения хулигана пострадали уже как минимум 10 человек.