Глава СКР взял на контроль расследование серии нападений на девушек в Мурино

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял под контроль расследование уголовного дела в отношении жителя города Мурино Ленинградской области. Мужчина подозревается в серии хулиганских выходок по отношению к прохожим. Об этом сообщает пресс-служба СК России.
Поводом для оперативной реакции главы ведомства стал сюжет, вышедший в эфире правовой программы на одном из федеральных телеканалов. Журналисты предали огласке историю о мужчине, который систематически преследует женщин на улицах города. По данным СМИ, от агрессивного поведения хулигана пострадали уже как минимум 10 человек.
«По данному факту следственными органами СК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство)», — говорится в официальном сообщении ведомства.
Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления СК России представить подробный доклад о ходе расследования уголовного дела, а также о проверке всех доводов и фактов, озвученных в телевизионном сюжете.