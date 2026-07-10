Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Нижнем Новгороде женщина напала на участкового с ножом

В Нижнем Новгороде арестована женщина, совершившая вооруженное нападение на участкового уполномоченного полиции. Злоумышленница ударила находившегося при исполнении офицера ножом в шею. Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Нижегородской области возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы, совершившей вооруженное нападение на сотрудника полиции. Об этом сообщили в региональном следственном управлении СК России.

Инцидент произошел в минувший четверг, 9 июля, возле одного из жилых домов на улице Старых Производственников в Нижнем Новгороде. По данным следствия, агрессивно настроенная женщина набросилась на участкового уполномоченного, который находился при исполнении служебных обязанностей.

«Обвиняемая нанесла удар ножом в область шеи участковому», — говорится в официальном заявлении ведомства, опубликованном в мессенджере MAX.

Сразу после совершения преступления злоумышленница скрылась, однако по горячим следам была установлена и задержана оперативниками. В настоящее время суд уже избрал фигурантке меру пресечения в виде заключения под стражу. Раненый полицейский был госпитализирован, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Действия нападавшей квалифицированы по особо тяжкой статье УК РФ — посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ). Расследование уголовного дела и установление мотивов преступления продолжаются.