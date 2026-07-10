В Нижнем Новгороде женщина напала на участкового с ножом

Сразу после совершения преступления злоумышленница скрылась, однако по горячим следам была установлена и задержана оперативниками. В настоящее время суд уже избрал фигурантке меру пресечения в виде заключения под стражу. Раненый полицейский был госпитализирован, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.