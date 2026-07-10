В Нижнем Новгороде женщина напала на участкового с ножом

В Нижегородской области возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы, совершившей вооруженное нападение на сотрудника полиции. Об этом сообщили в региональном следственном управлении СК России.
Инцидент произошел в минувший четверг, 9 июля, возле одного из жилых домов на улице Старых Производственников в Нижнем Новгороде. По данным следствия, агрессивно настроенная женщина набросилась на участкового уполномоченного, который находился при исполнении служебных обязанностей.
«Обвиняемая нанесла удар ножом в область шеи участковому», — говорится в официальном заявлении ведомства, опубликованном в мессенджере MAX.
Сразу после совершения преступления злоумышленница скрылась, однако по горячим следам была установлена и задержана оперативниками. В настоящее время суд уже избрал фигурантке меру пресечения в виде заключения под стражу. Раненый полицейский был госпитализирован, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Действия нападавшей квалифицированы по особо тяжкой статье УК РФ — посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ). Расследование уголовного дела и установление мотивов преступления продолжаются.