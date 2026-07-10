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В Алексеевском районе на озере утонул 15-летний подросток

Предварительная причина трагедии — купание в необорудованном для этого месте.

Источник: МЧС Татарстана

В Алексеевском районе Татарстана утонул 15-летний мальчик. Сообщение о происшествии поступило в систему «Глонасс-112» сегодня в 14:11. Трагедия случилась на озере вблизи села Сухие Курнали.

Очевидцы извлекли подростка из воды и передали врачам скорой помощи, однако спасти его не удалось — медики констатировали смерть. Предварительная причина — купание в необорудованном для этого месте.

Ранее мы сообщали, что в Набережных Челнах в Каме утонул 15-летний подросток.

Трагедия произошла в районе поселка Чаллы Яр.