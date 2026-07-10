Завернула в газету и полотенце: нижегородка отдала 700 тысяч рублей лже-налоговикам

В Ленинском районе Нижнего Новгорода 79‑летняя пенсионерка стала жертвой мошенников, действовавших под видом сотрудников налоговой службы. По информации пресс‑службы ГУ МВД по Нижегородской области, неизвестный позвонил женщине и, представившись сотрудником «налоговой», убедил её для сохранности накоплений передать деньги «курьеру».
Пенсионерка сняла с банковского счёта 700 000 рублей, завернула купюры в газету, затем в полотенце и положила в пакет. Прибывший мужчина забрал свёрток и оставил ей лист бумаги якобы от ФНС о приёме средств. После этого связь с звонившим прервалась, и женщина поняла, что стала жертвой мошенничества.
В районном отделе полиции возбуждено уголовное дело по факту мошенничества; следствие продолжается. В полиции Нижнего Новгорода просят граждан проявлять бдительность при звонках от незнакомцев и не совершать операций с денежными средствами по указанию посторонних лиц.
Ранее сообщалось, что пенсионер из Нижнего Новгорода лишился почти миллиона рублей во время обмена денег на дому.