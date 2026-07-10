Завернула в газету и полотенце: нижегородка отдала 700 тысяч рублей лже-налоговикам

Пенсионерка сняла с банковского счёта 700 000 рублей, завернула купюры в газету, затем в полотенце и положила в пакет. Прибывший мужчина забрал свёрток и оставил ей лист бумаги якобы от ФНС о приёме средств. После этого связь с звонившим прервалась, и женщина поняла, что стала жертвой мошенничества.