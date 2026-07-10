Учительница из воронежского Богучара отдала мошенникам более 2,4 млн рублей

Как установили полицейские, в середине июня ей на сотовый телефон поступило сообщение — якобы от директора школы. В нем говорилось, что с ней скоро свяжется сотрудник ФСБ. Вскоре действительно позвонил мужчина, представившийся силовиком. Он сообщил женщине о «попытках перевода её денег террористам» и напрямую обвинил её в государственной измене. Единственным способом снять с себя ложные обвинения, по его словам, была передача денежных средств их сотруднику.