Выбил дверь ружьём. Раскрыты новые подробности жестокого тройного убийства

«Было шесть утра, когда я услышала выстрелы за окном. Поначалу подумала, работают системы ПВО. Но вышла на балкон и увидела во дворе соседнего дома мужчину, который стоит с ружьём в руках. Он его перезаряжал», — рассказывает корреспонденту rostov.aif.ru жительница Таганрога В.
Окна её квартиры выходят на тот дом, где 9 июля были обнаружены три тела. Убитыми оказались семейная пара, а также пожилая женщина — бабушка. Сначала подозрение пало на зятя — 44-летнего Евгения, которого вскоре задержали. Однако позже выяснилось: главный подозреваемый — сват, отец мужчины Леонид. Вечером того же дня его тело нашли в лесополосе. Смерть не носила криминального характера. Rostov.aif.ru удалось пообщаться с родственниками погибших, а также расспросить свидетелей о деталях ЧП. Подробности — в нашем материале.
Ружьё черного цвета.
Корреспондент rostov.aif.ru приехала на место трагедии. Сначала она встретилась с местной жительницей В., которая разрешила пройти к ней на балкон и подробно рассказала, что видела в день происшествия.
«Мужчина пытался выбить прикладом ружья дверь. У него получилось. Он вошёл внутрь, затем из окна дома повалил дым. Через некоторое время мужчина вышел с ружьём в руках и направился к дому, который находится на соседнем участке. Я позвонила в службу спасения, всё рассказала. Когда приехала полиция этот тип ещё находился во дворе. А потом он вылез через окно и побежал вдоль забора», — показывает рукой девушка.
Дальше, по словам В., окно на третьем этаже распахнулось, и на покатую крышу вылез мужчина. В это время к дому уже подъехали пожарные и скорая.
«Он увидел меня в окно, кричал “Помогите, мы горим!” просил вызвать “скорую”. Я ответила, что помощь уже приехала, заходят», — делится страшными воспоминаниями девушка.
Выйти, по словам соседки, люди не могли. Прибывшие к месту ЧП сотрудники экстренных служб вошли в дом и вывели пострадавших на улицу. Это были мужчина и женщина средних лет.
В. рассказала, что поначалу даже представить не могла, что произошло тройное убийство.
«Я подумала, что это наверное, ревнивый муж застукал жену с любовником и решил их припугнуть, а потом, когда услышала про трёх убитых, испугалась», — вспоминает В.
Она рассказала, что живёт в квартире около двух месяцев. Частенько выходит на балкон, но ни разу никого не видела во дворе дома, где произошло убийство.
«Здание большое, выделяется на фоне остальных. И двор хорошо видно с балкона, поэтому я из любопытства, конечно, рассматривала. Там детская площадка, батут. Но ни разу никто на них не играл», — вспоминает В.
После общения с В. корреспондент пошла к особняку. Возле двора была припаркована машина. Вскоре на улицу вышли мужчина и женщина. Оказалось, что это старший сын убитой пары и его супруга. Сын ответил, что ему сейчас очень тяжело, давать комментарии он не в состоянии, но он не возражал, чтобы его супруга Оксана ответила на несколько вопросов.
«Конфликт длился несколько лет. Евгений делил со своей женой наследство. Ситуацию усугубляло то, что он жил рядом с родителями моего мужа. Зять вёл себя агрессивно, даже закидывал окна яйцами. То, во что вылился конфликт, повергло всю семью в шок. У них ведь с женой трое детей. Старшая дочь осталась жить с отцом, младшие — с матерью», — рассказала Оксана.
По предварительной версии следствия, утром 9 июля вооружённый мужчина вломился в дом, убил 64-летнего хозяина Юрия, его 60-летнюю жену и её 86-летнюю маму. На теле мужчины, помимо огнестрельных, криминалисты также обнаружили ножевые ранения.
В розыск объявили двух человек: 44-летнего Евгения и его отца Леонида. Вечером того же дня Евгения задержали, а тело Ленида нашли в лесополосе. Поначалу следствие считало, что подозреваемым являлся Евгений, но теперь предполагают, что возможным виновником был его отец Леонид.
«С отцом Евгения никто никогда не конфликтовал. У него не было причин идти на такой поступок. Может, он помогал сыну. Но кто убийца, конечно, разберётся следствие», — говорит женщина.
По данным СК России, злоумышленник целенаправленно искал женщину с ребёнком, которых в здании не оказалось. Тогда он поджёг дом, но приехвашим пожарным удалось быстро локализовать возгорание.
«На третьем этаже были люди: тётя с мужем, они чуть не угорели», — добавила невестка.
Страшно подумать, что в этой истории могло быть пять жертв. По мнению Оксаны, спусковым крючком в этой трагедии оказалось решение суда, согласно которому часть дома отходит детям Евгения.
Сейчас в этой жуткой и запутанной истории разбираются следователи.