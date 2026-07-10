В Азове локализовали пожар в двух нефтехранилищах

В Азове продолжается тушение горящих нефтепродуктов, сообщает губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
Погибших и пострадавших в результате атаки на индустриально-энергетическую инфраструктуру нет.
В двух хранилищах пожар локализован. Запасов пены для борьбы с огнем достаточно. На местах развернуты оперативные штабы МЧС.
Пробы воздуха показали, что предельно допустимые концентрации опасных веществ не превышены.
В городе провели эвакуацию жителей близлежащих домов. Они находятся у родных. Пункты временного размещения не понадобились.
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Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.Читать дальше