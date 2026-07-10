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Воронежские полицейские раскрыли кражу кошелька за считанные часы

Женщина забрала себе 8 тысяч рублей, а документы и карты выбросила в кусты.

Источник: Комсомольская правда

В Воронеже сотрудники уголовного розыска оперативно раскрыли кражу, которую совершила 27-летняя местная жительница. Инцидент произошел в начале июля на парковке у дома по улице 45 Стрелковой Дивизии.

Мужчина случайно обронил портмоне с деньгами, банковскими картами и документами и, не заметив пропажи, уехал. Кошелек нашла молодая пара. Однако девушка не стала искать владельца, а присвоила себе 8 тысяч рублей наличными. Банковские карты, СТС и водительское удостоверение она выбросила в кусты возле своего подъезда.

Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения, быстро установили личность злоумышленницы и задержали ее. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ («Кража»). Теперь любительнице «легких денег» грозит до двух лет лишения свободы.

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