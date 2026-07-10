Воронежские полицейские раскрыли кражу кошелька за считанные часы

Мужчина случайно обронил портмоне с деньгами, банковскими картами и документами и, не заметив пропажи, уехал. Кошелек нашла молодая пара. Однако девушка не стала искать владельца, а присвоила себе 8 тысяч рублей наличными. Банковские карты, СТС и водительское удостоверение она выбросила в кусты возле своего подъезда.