Военкора с позывным Тринадцатый задержали в Волгограде

Военблогера с позывным Тринадцатый задержали в Волгограде по обвинению у экстремизме, сообщает Shot. По данным канала, это произошло еще 8 июля.
Егор Гузенко обвиняется по статье 282 УК РФ. За возбуждение ненависти или вражды, а также унижение человеческого достоинства ему грозит от двух до пяти лет лишения свободы.
Ранее его уже задерживали в Ставропольском крае — за хулиганство с применением оружия. Молодого человека объявляли сначала в федеральный, а затем в международный розыск. Также ему инкриминировали 318 УК РФ. За применение насилия в отношении представителя власти российским законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы до пяти лет. Из-под стражи Гузенко освободили в связи с тем, что он подписал контракт с Минобороны России.
Единомышленники блогера пишут, что им больно осознавать произошедшее, потому что речь идет о человеке, благодаря которому собиралась гуманитарная помощь и оказывалась поддержка тем, что в ней нуждался.
В настоящее время военкор находится под стражей, друзья собирают средства на адвоката.
Ранее vlg.aif.ru сообщал, что блогеру Алексею Ульянову суд не позволил взять в адвокаты Виталия Григорьева.