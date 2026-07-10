Военкора с позывным Тринадцатый задержали в Волгограде

Ранее его уже задерживали в Ставропольском крае — за хулиганство с применением оружия. Молодого человека объявляли сначала в федеральный, а затем в международный розыск. Также ему инкриминировали 318 УК РФ. За применение насилия в отношении представителя власти российским законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы до пяти лет. Из-под стражи Гузенко освободили в связи с тем, что он подписал контракт с Минобороны России.