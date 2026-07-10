Юрий Слюсарь: Быстро ликвидировать пожар в Таганроге не получится

«Честно сказал: к сожалению, быстро ликвидировать такой тип пожара не получится. Попросил жителей отнестись с пониманием к решению об их эвакуации. Это исключительно для их безопасности», — сообщил губернатор и подчеркнул, что эвакуированным придется переждать несколько дней, прежде чем вернуться в свои дома.