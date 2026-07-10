Юрий Слюсарь: Быстро ликвидировать пожар в Таганроге не получится

В Азове и Таганроге продолжается тушение горящих объектов нефтяной инфраструктуры. Ликвидация возгорания и последствий атаки врага займет несколько дней.
Об этом заявил глава Ростовской области Юрий Слюсарь, который ознакомился с ходом тушения горящих нефтепродуктов и встретился с эвакуированными таганрожцами.
«Честно сказал: к сожалению, быстро ликвидировать такой тип пожара не получится. Попросил жителей отнестись с пониманием к решению об их эвакуации. Это исключительно для их безопасности», — сообщил губернатор и подчеркнул, что эвакуированным придется переждать несколько дней, прежде чем вернуться в свои дома.
Часть людей, а эвакуировано было 44 человека, в том числе семеро детей, уже разместились у родных и близких. Другим будут предоставлены гостиничные номера.
Сейчас в морском порту Таганрога работают сотрудники МЧС. Для тушения пожара прибыл пожарный поезд. Пламя сбивают с помощью пены, которая минимизирует выбросы вредных веществ и снизит экологический ущерб. Специалисты Роспотребнадзора не выявили в воздухе превышения предельных концентраций опасных веществ.
Глава региона также посетил Азов, где пожарные смогли локализовать пожар на двух объектах хранения нефтепродуктов.