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545 тысяч рублей вернули обманутому мошенниками инвалиду в Шахунье

Для защиты прав пострадавшего прокуратуре пришлось обращаться в суд Новосибирской области.

Шахунская городская прокуратура добилась возврата денежных средств инвалиду, пострадавшему от действий мошенников. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

В ходе проверки было установлено, что в результате мошеннических действий жителю региона, относящемуся к социально незащищенной категории граждан, был причинен ущерб в размере 545 тысяч рублей. Для защиты его прав прокуратура направила в суд иск о взыскании неосновательного обогащения.

Бердский городской суд Новосибирской области удовлетворил требования прокурора в полном объеме. В рамках исполнительного производства пострадавшему были возвращены 545 тысяч рублей, а также проценты за пользование его денежными средствами.

Ранее сообщалось, что нижегородский омбудсмен помогла вдове бойца СВО добиться выплат на детей.