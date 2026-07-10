545 тысяч рублей вернули обманутому мошенниками инвалиду в Шахунье

В ходе проверки было установлено, что в результате мошеннических действий жителю региона, относящемуся к социально незащищенной категории граждан, был причинен ущерб в размере 545 тысяч рублей. Для защиты его прав прокуратура направила в суд иск о взыскании неосновательного обогащения.