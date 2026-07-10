545 тысяч рублей вернули обманутому мошенниками инвалиду в Шахунье

Шахунская городская прокуратура добилась возврата денежных средств инвалиду, пострадавшему от действий мошенников. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области.
В ходе проверки было установлено, что в результате мошеннических действий жителю региона, относящемуся к социально незащищенной категории граждан, был причинен ущерб в размере 545 тысяч рублей. Для защиты его прав прокуратура направила в суд иск о взыскании неосновательного обогащения.
Бердский городской суд Новосибирской области удовлетворил требования прокурора в полном объеме. В рамках исполнительного производства пострадавшему были возвращены 545 тысяч рублей, а также проценты за пользование его денежными средствами.
Ранее сообщалось, что нижегородский омбудсмен помогла вдове бойца СВО добиться выплат на детей.