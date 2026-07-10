В Ленинградской области арестовали депутата за гиперссылки на Facebook*

Как отмечается, Апостолевский в 2018 году на своей странице в соцсети публиковал посты, содержащие гиперссылки на Facebook*. Эти публикации не были удалены после того, как вступило в силу судебное решение о признании Meta* экстремистской организацией, деятельность которой запрещена в России.