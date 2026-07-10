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В Ленинградской области арестовали депутата за гиперссылки на Facebook*

В Ленобласти арестовали депутата Апостолевского за гиперссылки на Facebook*

Источник: РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 10 июл — РИА Новости. Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга назначил 10 суток административного ареста главе фракции КПРФ в законодательном собрании Ленинградской области Ивану Апостолевскому за гиперссылки на Facebook* (соцсеть принадлежит Meta*, деятельность которой запрещена в РФ как экстремистская), сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Как отмечается, Апостолевский в 2018 году на своей странице в соцсети публиковал посты, содержащие гиперссылки на Facebook*. Эти публикации не были удалены после того, как вступило в силу судебное решение о признании Meta* экстремистской организацией, деятельность которой запрещена в России.

Апостолевский привлечен к ответственности по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ о пропаганде либо публичном демонстрировании атрибутики или символики экстремистских организаций, ему грозило до 15 суток ареста.

Как отмечает судебная пресс-служба, он не признал вину и просил прекратить производство по делу, поскольку в его действиях нет правонарушения.

«Суд назначил наказание в виде административного ареста на 10 суток», — говорится в сообщении.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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