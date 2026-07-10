В Ленинградской области арестовали депутата за гиперссылки на Facebook*

С. -ПЕТЕРБУРГ, 10 июл — РИА Новости. Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга назначил 10 суток административного ареста главе фракции КПРФ в законодательном собрании Ленинградской области Ивану Апостолевскому за гиперссылки на Facebook* (соцсеть принадлежит Meta*, деятельность которой запрещена в РФ как экстремистская), сообщила объединенная пресс-служба судов города.
Как отмечается, Апостолевский в 2018 году на своей странице в соцсети публиковал посты, содержащие гиперссылки на Facebook*. Эти публикации не были удалены после того, как вступило в силу судебное решение о признании Meta* экстремистской организацией, деятельность которой запрещена в России.
Апостолевский привлечен к ответственности по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ о пропаганде либо публичном демонстрировании атрибутики или символики экстремистских организаций, ему грозило до 15 суток ареста.
Как отмечает судебная пресс-служба, он не признал вину и просил прекратить производство по делу, поскольку в его действиях нет правонарушения.
«Суд назначил наказание в виде административного ареста на 10 суток», — говорится в сообщении.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.