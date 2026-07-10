В Краснодаре не смогли разъехаться два трамвая

Инцидент с вагонами общественного транспорта произошел днем 10 июля на улице Московской в краевом центре, недалеко от здания КубГТУ. Здесь столкнулись два трамвая.
Предположительной причиной столкновения стал забуксовавший стрелочный перевод, из-за чего один из вагонов изменил траекторию и врезался во второй.
Движение на этом участке путей временно было изменено. Сейчас оно возобновлено по привычным маршрутам, сообщили в пресс-службе МУП «КТТУ».
Ранее «Югополис» сообщал о другом инциденте: движение пяти маршрутов было прервано из-за столкновения на путях трамвая и автомобиля Mercedes.