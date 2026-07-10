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В Краснодаре не смогли разъехаться два трамвая

Оба транспортных средства получили повреждения.

Источник: artxdess / vk.com/krasnodar_transport

Инцидент с вагонами общественного транспорта произошел днем 10 июля на улице Московской в краевом центре, недалеко от здания КубГТУ. Здесь столкнулись два трамвая.

Предположительной причиной столкновения стал забуксовавший стрелочный перевод, из-за чего один из вагонов изменил траекторию и врезался во второй.

Движение на этом участке путей временно было изменено. Сейчас оно возобновлено по привычным маршрутам, сообщили в пресс-службе МУП «КТТУ».

Ранее «Югополис» сообщал о другом инциденте: движение пяти маршрутов было прервано из-за столкновения на путях трамвая и автомобиля Mercedes.