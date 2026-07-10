В Кабардино-Балкарии при восхождении на пик Виа-тау погиб альпинист

В горах Кабардино-Балкарии при восхождении в ущелье Адыл-су сорвались двое альпинистов. По предварительным данным, один человек погиб, второй получил травмы. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по республике.
Сигнал о происшествии поступил в экстренные службы 10 июля в 14:40. Как уточнили в ведомстве, трагедия случилась в верховьях ущелья на пике Виа-тау, на высоте около 3700 метров над уровнем моря. Согласно предварительной информации спасателей, один из сорвавшихся получил травмы, несовместимые с жизнью.
Для оказания помощи и эвакуации людей на место ЧП немедленно выдвинулась объединенная группировка спасателей. В поисково-спасательной операции задействованы 12 специалистов Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда и сотрудники специализированного центра «Лидер» МЧС России. В настоящее время детали и обстоятельства произошедшего уточняются.