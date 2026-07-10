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Новый условный срок дали экс-главе Чкаловска Александру Кудряшову

Помимо условного срока, Кудряшову на два года запрещено занимать должности, предполагающие организационно‑распорядительные и административно‑хозяйственные полномочия в госорганах и органах местного самоуправления.

Чкаловский районный суд вынес приговор Александру Кудряшову, ранее занимавшему пост главы Чкаловска. Экс‑чиновник признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и приговорён к двум годам лишения свободы условно. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Это уже второй обвинительный приговор в отношении Кудряшова. В 2024 году суд назначил ему 3,5 года условно за махинации при благоустройстве территории «Пристань Чкаловска». Тогда было установлено, что в декабре 2021 года фигурант подписал акты о приёмке работ, достоверно зная, что подрядчик не выполнил обязательства по контракту. В результате муниципальному округу был нанесён ущерб в размере 6 миллионов рублей.

Новое дело связано с благоустройством ещё одного общественного пространства — парка Победы. По данным суда, в 2023 году Кудряшов подписал и оплатил акты подрядной организации, хотя объём работ не был реализован в полном объёме. Ущерб от этих действий превысил 2 миллиона рублей.

Подсудимый вину не признал. Однако суд счёл доказательства достаточными для вынесения обвинительного приговора. При назначении наказания были учтены смягчающие обстоятельства, а также отсутствие отягчающих факторов.

Помимо условного срока, Кудряшову на два года запрещено занимать должности, предполагающие организационно‑распорядительные и административно‑хозяйственные полномочия в госорганах и органах местного самоуправления.

Ранее арест экс-депутата Николая Шумилкова продлили в Нижнем Новгороде.