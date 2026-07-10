Новый условный срок дали экс-главе Чкаловска Александру Кудряшову

Это уже второй обвинительный приговор в отношении Кудряшова. В 2024 году суд назначил ему 3,5 года условно за махинации при благоустройстве территории «Пристань Чкаловска». Тогда было установлено, что в декабре 2021 года фигурант подписал акты о приёмке работ, достоверно зная, что подрядчик не выполнил обязательства по контракту. В результате муниципальному округу был нанесён ущерб в размере 6 миллионов рублей.