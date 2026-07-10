Житель Севастополя осужден на 17 лет за шпионаж и хранение взрывчатки

В Севастополе суд приговорил 55-летнего мужчину к 17 годам колонии строгого режима за государственную измену и незаконное хранение взрывного устройства. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.
Установлено, что в феврале 2025 года его завербовал сотрудник СБУ. По указанию представителя украинской спецслужбы мужчина взял в тайнике телефон для секретной связи и получил задание — разведать расположение российского военного объекта.
ФСБ вовремя пресекла его действия. При обыске в квартире осужденного нашли телефон и самодельное взрывное устройство.
Помимо колонии, суд назначил мужчине штраф 250 тысяч рублей и ограничение свободы на год.
Ранее мы писали, что в Крыму ФСБ задержала двух человек по подозрению в госизмене. По данным ведомства, задержанные — граждане России 1991 и 1996 годов рождения — собирали сведения о дислокации подразделений Минобороны, местах расположения ПВО и фиксировали последствия атак по территории России.