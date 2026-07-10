Житель Севастополя осужден на 17 лет за шпионаж и хранение взрывчатки

Ранее мы писали, что в Крыму ФСБ задержала двух человек по подозрению в госизмене. По данным ведомства, задержанные — граждане России 1991 и 1996 годов рождения — собирали сведения о дислокации подразделений Минобороны, местах расположения ПВО и фиксировали последствия атак по территории России.