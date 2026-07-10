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Появились кадры с последствиями атаки дронов ВСУ на Таганрог

Появились кадры последствий атаки украинских беспилотников на Таганрог в Ростовской области. Фото и видео опубликовала пресс-служба главы региона Юрия Слюсаря.

Появились кадры последствий атаки украинских беспилотников на Таганрог в Ростовской области. Фото и видео опубликовала пресс-служба главы региона Юрия Слюсаря.

На кадрах видны клубы пламени и затянутое дымом небо.

ВСУ атаковали Ростовскую области накануне поздно вечером. В течение ночи дроны сбивали и над Таганрогом, и над Азовом, а также Азовским и Матвеево-Курганским районами.

В частности, в Таганроге из-за падения обломков БПЛА получил повреждения частный дом — в нем выбило окна и двери, также загорелся морской порт и нефтепродукты. Помимо этого произошло возгорание на крыше одного из административных зданий.

Властям города после атаки пришлось ввести локальный режим ЧС. Сейчас в порту Таганрога работают сотрудники МЧС. В ликвидации возгорания участвует и специальный пожарный поезд.

Пострадавших в результате атаки нет.

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