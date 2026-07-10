Появились кадры с последствиями атаки дронов ВСУ на Таганрог

Появились кадры последствий атаки украинских беспилотников на Таганрог в Ростовской области. Фото и видео опубликовала пресс-служба главы региона Юрия Слюсаря.
На кадрах видны клубы пламени и затянутое дымом небо.
ВСУ атаковали Ростовскую области накануне поздно вечером. В течение ночи дроны сбивали и над Таганрогом, и над Азовом, а также Азовским и Матвеево-Курганским районами.
В частности, в Таганроге из-за падения обломков БПЛА получил повреждения частный дом — в нем выбило окна и двери, также загорелся морской порт и нефтепродукты. Помимо этого произошло возгорание на крыше одного из административных зданий.
Властям города после атаки пришлось ввести локальный режим ЧС. Сейчас в порту Таганрога работают сотрудники МЧС. В ликвидации возгорания участвует и специальный пожарный поезд.
Пострадавших в результате атаки нет.