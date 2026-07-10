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В Калининграде после внеплановой проверки на 60 суток закрыли трактир «У Гашека»

Представители Роспотребнадзора сообщили о «многочисленных нарушениях обязательных требований санитарного законодательства».

В Калининграде на 60 суток закрыли чешский трактир «У Гашека» на Ленинском проспекте. О том, что заведение временно не принимает гостей, его представители сообщили еще неделю назад в своем официальном паблике «ВКонтакте».

«Но это не прощание — это пауза перед новой встречей! — сообщили администраторы ресторана. — Спасибо каждому, кто выбирает нас для тёплых встреч, душевных вечеров и любимых чешских вкусов. Мы очень это ценим».

Ни один из телефонов, указанных на сайте заведения не отвечает, поэтому редакции «Нового Калининграда» оперативный комментарий о причине закрытия получить не удалось, однако 10 июля паблик регуправления Роспотребнадзора сообщил о закрытии трактира «У Гашека» на 60 суток после внеплановой проверки ООО «Сырный ряд» (юрлицо ресторана), согласованной с региональной прокуратурой. В ходе проверки, как уточняется, были выявлены «многочисленные нарушения обязательных требований санитарного законодательства к оказанию услуг общественного питания».

«В их числе: нарушение последовательности (поточности) технологических процессов, отсутствие производственного контроля, основанного на принципах ХАССП, прием пищевой продукции без товаросопроводительной документации и маркировки, нарушение требований к хранению пищевой продукции, несоблюдение требований к содержанию помещений, оборудования и инвентаря, допуск к работам, связанным с приготовлением пищи и сопутствующим технологическим процессам работников с неопределенным инфекционным статусом и другие. Нарушение требований подтверждено результатами лабораторного контроля готовой продукции», — перечислили представители Роспотребнадзора.

В отношении ООО «Сырный ряд» было возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 6.6 КоАП РФ с введением временного запрета деятельности.

«9 июля 2026 года Ленинградским районным судом ООО “Сырный ряд” признано виновным в совершении правонарушения с назначением административного наказания в виде приостановления деятельности ресторана на 60 суток. Как отмечено в судебном постановлении, при назначении наказания суд учел “значительную общественную вредность совершенного лицом деяния, возможность наступления последствий в виде повреждения здоровья значительного круга лиц”, а также характер выявленных правонарушений», — добавили в Роспотребнадзоре.

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