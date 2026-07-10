В Калининграде после внеплановой проверки на 60 суток закрыли трактир «У Гашека»

Ни один из телефонов, указанных на сайте заведения не отвечает, поэтому редакции «Нового Калининграда» оперативный комментарий о причине закрытия получить не удалось, однако 10 июля паблик регуправления Роспотребнадзора сообщил о закрытии трактира «У Гашека» на 60 суток после внеплановой проверки ООО «Сырный ряд» (юрлицо ресторана), согласованной с региональной прокуратурой. В ходе проверки, как уточняется, были выявлены «многочисленные нарушения обязательных требований санитарного законодательства к оказанию услуг общественного питания».