Мужчина утонул в Витебской области: его тело выудил рыбак

Спасатели и правоохранители неоднократно напоминали о необходимости соблюдать правила безопасности на воде и купаться только в специально оборудованных местах. Крайне рискованно для жизни купаться в непредназначенных для этого местах и тем более прыгать в «незнакомую воду».