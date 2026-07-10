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Мужчина утонул в Витебской области: его тело выудил рыбак

Тело мужчины в искусственном водоеме в деревне Сокольники зацепил удочкой рыбак и подтянул ближе к берегу.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 10 июл — Sputnik. Мужчина утонул в искусственном водоеме в Витебской области, сообщили в Telegram-канале «ОСВОД Беларуси».

Как рассказали родственники, мужчина ушел из дома в четверг в неизвестном направлении. Его тело было найдено сегодня в искусственном водохранилище.

«Обнаружен рыболовом. Мужчина в 25 метрах от берега зацепил тело удочкой и подтянул ближе к берегу», — говорится в сообщении.

ОСВОД регулярно публикует информацию о погибших на воде.

Ранее сообщалось о том, что гражданин Республики Нигерия утонул на Цнянском водохранилище в Минске. Еще один трагический случай произошел на Слепянской водной системе — там утонул 56-летний мужчина.

Спасатели и правоохранители неоднократно напоминали о необходимости соблюдать правила безопасности на воде и купаться только в специально оборудованных местах. Крайне рискованно для жизни купаться в непредназначенных для этого местах и тем более прыгать в «незнакомую воду».