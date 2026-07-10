Мужчина утонул в Витебской области: его тело выудил рыбак

МИНСК, 10 июл — Sputnik. Мужчина утонул в искусственном водоеме в Витебской области, сообщили в Telegram-канале «ОСВОД Беларуси».
Как рассказали родственники, мужчина ушел из дома в четверг в неизвестном направлении. Его тело было найдено сегодня в искусственном водохранилище.
«Обнаружен рыболовом. Мужчина в 25 метрах от берега зацепил тело удочкой и подтянул ближе к берегу», — говорится в сообщении.
ОСВОД регулярно публикует информацию о погибших на воде.
Ранее сообщалось о том, что гражданин Республики Нигерия утонул на Цнянском водохранилище в Минске. Еще один трагический случай произошел на Слепянской водной системе — там утонул 56-летний мужчина.
Спасатели и правоохранители неоднократно напоминали о необходимости соблюдать правила безопасности на воде и купаться только в специально оборудованных местах. Крайне рискованно для жизни купаться в непредназначенных для этого местах и тем более прыгать в «незнакомую воду».