Сальдо: 426 населенных пунктов Херсонской области остаются без электричества

Вся территория Херсонской области со вчерашнего вечера остается без электроснабжения. Масштабный блэкаут охватил все 14 муниципальных образований региона, включающих 426 населенных пунктов. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо.
По словам главы региона, энергетики и аварийные службы непрерывно ведут восстановительные работы. Однако процесс осложняется соображениями безопасности: на участках, где сохраняется угроза повторных атак со стороны ВСУ, ремонтные бригады приступают к ликвидации последствий только после тщательной оценки рисков.
Как уточнил губернатор, медицинские учреждения, станции скорой помощи, водозаборы и ключевые объекты жизнеобеспечения оперативно переведены на работу от резервных источников питания.
«Понимаю, насколько тяжело людям столько времени оставаться без света. Поставил задачу максимально ускорить восстановление и докладывать о каждом подключенном населенном пункте», — заявил Владимир Сальдо, пообещав информировать жителей региона о ходе возвращения электричества по мере поступления новых данных от энергетиков.