Сальдо: 426 населенных пунктов Херсонской области остаются без электричества

По словам главы региона, энергетики и аварийные службы непрерывно ведут восстановительные работы. Однако процесс осложняется соображениями безопасности: на участках, где сохраняется угроза повторных атак со стороны ВСУ, ремонтные бригады приступают к ликвидации последствий только после тщательной оценки рисков.