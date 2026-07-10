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Массовое отравление детей произошло в детском саду Екатеринбурга

В Екатеринбурге дети массово заболели энтеровирусом в частном детсаду «Премьер». При проверке Роспотребнадзор выяснил, что повара готовили еду без медкнижек, а условия хранения продуктов были нарушены.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Екатеринбурге зафиксировано массовое заболевание детей в частном дошкольном образовательном учреждении. У воспитанников выявлена энтеровирусная инфекция, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области.

Вспышка инфекции произошла в частном детском саду «Премьер». Специалисты надзорного ведомства незамедлительно начали эпидемиологическое расследование, в ходе которого вскрылись грубые нарушения санитарно-эпидемиологических норм.

Как выяснили инспекторы, в учреждении отсутствовали необходимые условия для безопасного хранения продуктов и приготовления пищи. Более того, сотрудники пищеблока, готовившие еду для детей, работали без медицинских книжек и не смогли предоставить документы о прохождении обязательных медосмотров.

Претензии у Роспотребнадзора возникли не только к организации питания. Администрация детского сада не смогла предоставить проверяющим информацию о системе водоснабжения, а также документацию, подтверждающую проведение санитарной обработки бассейна. В настоящее время ведомство готовит передачу материалов расследования в суд Академического района.

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