Массовое отравление детей произошло в детском саду Екатеринбурга

В Екатеринбурге зафиксировано массовое заболевание детей в частном дошкольном образовательном учреждении. У воспитанников выявлена энтеровирусная инфекция, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области.
Вспышка инфекции произошла в частном детском саду «Премьер». Специалисты надзорного ведомства незамедлительно начали эпидемиологическое расследование, в ходе которого вскрылись грубые нарушения санитарно-эпидемиологических норм.
Как выяснили инспекторы, в учреждении отсутствовали необходимые условия для безопасного хранения продуктов и приготовления пищи. Более того, сотрудники пищеблока, готовившие еду для детей, работали без медицинских книжек и не смогли предоставить документы о прохождении обязательных медосмотров.
Претензии у Роспотребнадзора возникли не только к организации питания. Администрация детского сада не смогла предоставить проверяющим информацию о системе водоснабжения, а также документацию, подтверждающую проведение санитарной обработки бассейна. В настоящее время ведомство готовит передачу материалов расследования в суд Академического района.