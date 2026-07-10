Лантратова: россиян спасли из трудового рабства в мошеннических колл-центрах Мьянмы

В приграничных районах Мьянмы участились случаи попадания граждан РФ в трудовое рабство: злоумышленники обманом завлекают людей и силой заставляют работать в нелегальных колл-центрах. Об успешном вызволении соотечественников сообщила уполномоченная по правам человека Яна Лантратова в своем канале в мессенджере MAX.
«Борьба с трудовым рабством продолжается. Мы уже успешно вызволили группу россиян в июне, но нужно работать на опережение», — подчеркнула Лантратова. Она добавила, что для предотвращения подобных преступлений профильные российские ведомства уже договорились о создании специального комплекса упреждающих мер.
Ранее стала известна история одной из освобожденных пленниц, которая успешно вернулась в Россию транзитом через Таиланд. Вылет из аэропорта Суваннапхум был организован при активном содействии таиландской иммиграционной полиции и российских дипломатов, которым женщина выразила глубокую благодарность за спасение.
Бывшая заложница рассказала шокирующие подробности своего пребывания в Мьянме. По ее словам, людей удерживали в закрытом мошенническом центре против их воли. Пленников жестоко эксплуатировали: под угрозой физической расправы и убийства их заставляли звонить людям и вовлекать их в мошеннические инвестиционные аферы.