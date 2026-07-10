Лантратова: россиян спасли из трудового рабства в мошеннических колл-центрах Мьянмы

Бывшая заложница рассказала шокирующие подробности своего пребывания в Мьянме. По ее словам, людей удерживали в закрытом мошенническом центре против их воли. Пленников жестоко эксплуатировали: под угрозой физической расправы и убийства их заставляли звонить людям и вовлекать их в мошеннические инвестиционные аферы.