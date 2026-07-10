13 иностранцев осуждены в Воронеже за сбыт наркотиков на 123 млн рублей

Осужденные были приговорены к длительным срокам лишения свободы — от 9 до 13 лет. Не согласившись с наказанием, они обжаловали приговор. Однако Воронежский областной суд, с учетом позиции прокуратуры, оставил жалобы без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу.