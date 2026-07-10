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В Багратионовском районе прорубили 100-метровую просеку для восстановления электроснабжения

О том, что энергетикам потребовалась помощь спасателей, сообщили в регуправлении МЧС.

В Багратионовском районе Калининградской области энергетикам потребовалась помощь спасателей, чтобы добраться до поврежденной линии электропередачи. О том, что перед началом восстановительных работ во Владимирово сотрудникам поисково-спасательного отряда МЧС России необходимо было прорубить стометровую просеку, сообщили в пресс-службе регуправления МЧС.

«За 2,5 часа спасатели прорубили просеку длиной 100 метров и шириной 5 метров, чтобы сотрудники “Россетей” смогли приступить к аварийно-восстановительным работам. К специалистам МЧС России присоединились и местные жители», — сообщили в ведомстве.

Всего на месте работали 5 человек личного состава и 1 единица техники.

Ранее в пресс-службе АО «Россети Янтарь» «Новому Калининграду» сообщили, что в Ладушкине энергетики завершили восстановление электроснабжения, нарушенного ураганным ветром, лишь вечером 9 июля. Свет в городе вернули по основной сети на второй день после массовых отключений.

Напомним, что 7 июля власти Калининградской области объявили режим повышенной готовности в связи с прогнозируемым штормом. В Калининграде к утру 8 июля сильный ветер повалил больше 10 деревьев, часть из них упала на проезжую часть.

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