В Багратионовском районе прорубили 100-метровую просеку для восстановления электроснабжения

В Багратионовском районе Калининградской области энергетикам потребовалась помощь спасателей, чтобы добраться до поврежденной линии электропередачи. О том, что перед началом восстановительных работ во Владимирово сотрудникам поисково-спасательного отряда МЧС России необходимо было прорубить стометровую просеку, сообщили в пресс-службе регуправления МЧС.
«За 2,5 часа спасатели прорубили просеку длиной 100 метров и шириной 5 метров, чтобы сотрудники “Россетей” смогли приступить к аварийно-восстановительным работам. К специалистам МЧС России присоединились и местные жители», — сообщили в ведомстве.
Всего на месте работали 5 человек личного состава и 1 единица техники.
Ранее в пресс-службе АО «Россети Янтарь» «Новому Калининграду» сообщили, что в Ладушкине энергетики завершили восстановление электроснабжения, нарушенного ураганным ветром, лишь вечером 9 июля. Свет в городе вернули по основной сети на второй день после массовых отключений.
Напомним, что 7 июля власти Калининградской области объявили режим повышенной готовности в связи с прогнозируемым штормом. В Калининграде к утру 8 июля сильный ветер повалил больше 10 деревьев, часть из них упала на проезжую часть.