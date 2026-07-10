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В Таганроге после атаки БПЛА прошел «нефтяной дождь»

Очевидцы: в Таганроге дождь оставил грязные разводы на машинах.

Источник: Комсомольская правда

«Нефтяной дождь» пошел в Таганроге днем 10 июля. Об этом в соцсетях рассказали очевидцы, передает «Панорама Ростов-на-Дону».

Черные точки на машинах заметили водители. Грязь якобы размазывалась как масло и оставляла разводы. Такие же пятна заметили и на асфальте в центре города. Интернет-пользователи добавили, что дождь прошел во время тушения возгорания на территории морского порта Таганрога.

Напомним, пожар в порту ликвидируют после атаки БПЛА.

Добавим, специалисты Роспотребнадзора не выявили превышения предельно допустимых концентраций опасных веществ в воздухе. Замеры планируют выполнять регулярно до полной ликвидации последствий случившегося.

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