Приставы раскрыли подробности о закрытии кафе после отравления в Нижнем

Как сообщалось ранее, после случаев инфекционного заболевания у посетителей одного из кафе в центре Нижнего Новгорода деятельность заведения была приостановлена. Теперь к ситуации подключились судебные приставы, которые исполнили решение суда о закрытии точки общепита на 70 суток. Об этом сообщили в ГУФССП по Нижегородской области.