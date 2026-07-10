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Приставы раскрыли подробности о закрытии кафе после отравления в Нижнем

После вспышки кишечной инфекции в заведении выявили многочисленные нарушения санитарных норм.

Как сообщалось ранее, после случаев инфекционного заболевания у посетителей одного из кафе в центре Нижнего Новгорода деятельность заведения была приостановлена. Теперь к ситуации подключились судебные приставы, которые исполнили решение суда о закрытии точки общепита на 70 суток. Об этом сообщили в ГУФССП по Нижегородской области.

Во время проверки специалисты регионального управления Роспотребнадзора выявили многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований. В частности, планировка кухни не обеспечивала разделение потоков сырья, готовой продукции, чистой и использованной посуды, что создавало риск перекрестного загрязнения. Кроме того, в кафе отсутствовали дезинфицирующие средства, а столовую посуду мыли в ванне, предназначенной для кухонного инвентаря.

Также проверка показала, что часть сотрудников работала без медицинских книжек с отметками о прохождении обязательных медосмотров. Суд признал владельца заведения виновным в нарушении санитарных требований к организации питания населения, после чего судебные приставы опечатали вход в кафе и предупредили предпринимателя об ответственности за незаконное возобновление работы.

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