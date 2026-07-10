Две женщины пострадали в ДТП после столкновения в Ольгино

Сегодня, 10 июля, в Нижнем Новгороде две женщины пострадали в ДТП, столкнувшись друг с другом. Об этом сообщает УГИБДД по Нижегородской области.
Днем в деревне Ольгино в районе дома № 78 произошла авария с участием двух автомобилей. 58-летняя женщина за рулем легковушки столкнулась с машиной под управлением 71-летней женщины.
В результате ДТП пострадавших с травмами доставили в НОКБ им. Семашко для оказания помощи.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что пожарные ликвидировали последствия смертельного ДТП в Починках.