Жителя Воронежской области подозревают в убийстве, совершенном 12 лет назад

На заседании следователь попросил заключить обвиняемого под стражу, так как он может скрыться или помешать расследованию. Сам мужчина и его адвокат просили о домашнем аресте, но суд встал на сторону следствия. Фигурант останется в СИЗО как минимум до 7 сентября. Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.