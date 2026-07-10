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Жителя Воронежской области подозревают в убийстве, совершенном 12 лет назад

В Подгоренском районе в 2014 году местный житель погиб от ножевых ударов в спину и лицо.

Источник: Комсомольская правда

В Воронеже суд отправил под стражу мужчину, которого обвиняют в расправе над знакомым еще в 2014 году. Преступление, потрясшее своей жестокостью, оставалось нераскрытым 12 лет. Теперь подозреваемый предстанет перед судом. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Воронежской области 10 июля.

По версии следствия, в июле 2014 года в Подгоренском районе мужчина, будучи пьяным, в дверном проеме веранды набросился на своего знакомого с ножом. Он нанес жертве не менее 27 ударов в спину и в лицо. От полученных ран потерпевший скончался на месте.

На заседании следователь попросил заключить обвиняемого под стражу, так как он может скрыться или помешать расследованию. Сам мужчина и его адвокат просили о домашнем аресте, но суд встал на сторону следствия. Фигурант останется в СИЗО как минимум до 7 сентября. Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

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