Пожар начался в торговом центре в подмосковном Красногорске

7 июля загорелись торгово-строительные ряды, расположенные за торговым центром «Три кита» на улице Пойма в Ижевске. Очаг возгорания находился в складских помещениях строительной ярмарки, а площадь пожара превысила одну тысячу квадратных метров. Из-за высокой пожарной нагрузки и сильного жара существовала угроза распространения огня на соседние строения.