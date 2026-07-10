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Мирный житель погиб при атаке ВСУ по гражданским автомобилям в ЛНР

В Сватово Луганской народной республики беспилотники ВСУ атаковали легковые автомобили. Как сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в Мах, в результате ударов погиб один мирный житель, еще трое получили ранения.

В Сватово Луганской народной республики беспилотники ВСУ атаковали легковые автомобили. Как сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в Мах, в результате ударов погиб один мирный житель, еще трое получили ранения.

Один из дронов поразил машину на участке дороги Сватово — Нижняя Дуванка. В этом эпизоде травмы получила 73-летняя женщина, а 73-летний мужчина погиб.

Еще одна атака произошла в черте Сватово. В результате удара были ранены 45-летняя женщина и ее 18-летняя дочь. Обстоятельства произошедшего и состояние пострадавших уточняются. На месте работают экстренные службы.

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