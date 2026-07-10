Мирный житель погиб при атаке ВСУ по гражданским автомобилям в ЛНР

В Сватово Луганской народной республики беспилотники ВСУ атаковали легковые автомобили. Как сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в Мах, в результате ударов погиб один мирный житель, еще трое получили ранения.
Один из дронов поразил машину на участке дороги Сватово — Нижняя Дуванка. В этом эпизоде травмы получила 73-летняя женщина, а 73-летний мужчина погиб.
Еще одна атака произошла в черте Сватово. В результате удара были ранены 45-летняя женщина и ее 18-летняя дочь. Обстоятельства произошедшего и состояние пострадавших уточняются. На месте работают экстренные службы.