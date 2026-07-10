Мосгорсуд отказал экс-бойцу ЧВК «Вагнер» в компенсации за ранение

Айтибеков подал иск к Минобороны и его страховщику «Согаз» после тяжелого ранения в августе 2022 года. В бою за Бахмут он лишился ноги, а позже получил орден Мужества и российское гражданство. Тем не менее суд первой инстанции пришел к выводу, что это не дает ему права на выплаты, предусмотренные для военных инвалидов.