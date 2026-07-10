Мосгорсуд отказал экс-бойцу ЧВК «Вагнер» в компенсации за ранение

Как узнал «Ъ» Мосгорсуд оставил в силе отказ в выплатах бывшему бойцу ЧВК «Вагнер» Нурлану Айтибекову, который потерял ногу в боях в Донбассе и рассчитывал на компенсацию более чем 9 млн руб. Суд не признал его участником добровольческого формирования в понимании законодательства, связанного с Минобороны.
Айтибеков подал иск к Минобороны и его страховщику «Согаз» после тяжелого ранения в августе 2022 года. В бою за Бахмут он лишился ноги, а позже получил орден Мужества и российское гражданство. Тем не менее суд первой инстанции пришел к выводу, что это не дает ему права на выплаты, предусмотренные для военных инвалидов.
Апелляция согласилась с этой позицией. Защита бойца намерена идти дальше и обжаловать решение в кассации. Адвокат напомнил, что похожие иски вдов и самих бывших бойцов ЧВК уже рассматривались в московских судах, которые также ссылались на неопределенный правовой статус «Вагнера».
Подробнее — в материале «Ъ» «Мужество “музыканта” не оценили в суде».