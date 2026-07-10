В ЛНР при атаке украинских БПЛА погиб мужчина, ранены трое гражданских

Ранее сообщалось, что беспилотники ВСУ также обстреляли автозаправочную станцию в Новоайдарском округе, где пострадали пять мирных жителей. Также на дорогах Луганской Народной Республики атаке подверглись зерновоз и два автомобиля марки «Газель», в результате чего были ранены водители транспортных средств.