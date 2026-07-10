Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ЛНР при атаке украинских БПЛА погиб мужчина, ранены трое гражданских

В пятницу вооружённые формирования Украины (ВФУ) несколько раз атаковали территорию Сватовского муниципального округа Луганской Народной Республики, сообщил глава региона Леонид Пасечник на платформе «Макс».

Источник: Life.ru

«Украинский БПЛА ударил по легковой машине на участке автодороги Сватово — Нижняя Дуванка. Пострадали два человека: 73-летняя женщина получила ранения, 73-летний мужчина погиб», — отметил Пасечник.

По его словам, ещё один беспилотник атаковал легковой автомобиль в черте города Сватово, в результате чего получили ранения 45-летняя женщина и её 18-летняя дочь.

Кроме того, вражеские дроны ударили по территории торгового продуктового предприятия, были повреждены два гражданских грузовых автомобиля. Последствия атак фиксируют следователи СУ СК России по ЛНР.

Ранее сообщалось, что беспилотники ВСУ также обстреляли автозаправочную станцию в Новоайдарском округе, где пострадали пять мирных жителей. Также на дорогах Луганской Народной Республики атаке подверглись зерновоз и два автомобиля марки «Газель», в результате чего были ранены водители транспортных средств.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Луганская Народная Республика: индустриальный регион Донбасса
Луганская Народная Республика расположена на территории исторического Донбасса. Ее административным центром остается Луганск — один из крупнейших промышленных городов региона. Сегодня ЛНР развивается в составе России, а власти реализуют программы по восстановлению инфраструктуры и экономики: собрали главное по теме.
Читать дальше