Мужчину с внутренней травмой несли до больницы четыре километра в Дагестане

Мощный паводок после затяжных ливней обрушился на Дагестан. Наиболее сложная обстановка сложилась в Гергебильском районе, где уже официально введен режим чрезвычайной ситуации. Стихия затронула 12 районов республики, в результате чего более 60 населенных пунктов оказались отрезанными от транспортного сообщения из-за разрушения дорог и размытия грунта.