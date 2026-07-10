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Мужчину с внутренней травмой несли до больницы четыре километра в Дагестане

Жителям Чародинского района Дагестана пришлось на носилках нести мужчину с внутренним кровотечением до больницы после того, как дороги были разрушены селевыми потоками.

Жителям Чародинского района Дагестана пришлось на носилках нести мужчину с внутренним кровотечением до больницы после того, как дороги были разрушены селевыми потоками.

У жителя села Цемер открылось желудочное кровотечение, и, по данным местных властей, он находился в таком состоянии два дня. Из-за ухудшения самочувствия 10 июля сельчане приняли решение самостоятельно доставить его до ближайшего населенного пункта Тлярабазутль.

Из-за размытых дорог мужчину пришлось нести на носилках около четырех километров. Сначала его доставили в Гилибскую участковую больницу, а затем вертолетом эвакуировали в Махачкалу для дальнейшего лечения.

— На помощь пришли жители обоих сел, и замглавы администрации Гилибского поселения, куда относится село Цемер, тоже нес носилки, — рассказали РИА Новости в администрации района.

Мощный паводок после затяжных ливней обрушился на Дагестан. Наиболее сложная обстановка сложилась в Гергебильском районе, где уже официально введен режим чрезвычайной ситуации. Стихия затронула 12 районов республики, в результате чего более 60 населенных пунктов оказались отрезанными от транспортного сообщения из-за разрушения дорог и размытия грунта.

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