Глава МО Румынии рассказал об уничтожении морских дронов

«Вооруженные силы Румынии не осуществляют охрану порта Констанца в мирное время. Это обязанность других государственных структур. Военные корабли не вмешались, так как не находились на боевом задании. Пожарная машина, стоящая в гараже, не тушит пожар в нескольких километрах, если нет соответствующего приказа», — подчеркнул Мируцэ, добавив, что армия подключается к операциям только по запросу компетентных органов.