Глава МО Румынии рассказал об уничтожении морских дронов

Это заявление прозвучало в дополнение к недавнему инциденту с подрывом беспилотника в порту Констанца.
В начале июня в румынском порту Констанца произошел инцидент с украинским морским беспилотником «Сарган-3000». По данным СМИ, аппарат потерял управление, прошел по акватории гавани несколько километров и взорвался у одного из причалов. Сообщалось также, что еще три дрона из той же группы были подорваны на внешнем рейде.
«Были обнаружены остатки еще пяти беспилотников на море, которые затем были уничтожены. Некоторые из них содержали взрывчатку, другие — нет», — приводит телеканал Digi24 слова главы оборонного ведомства.
По словам Мируцэ, четыре подобных случая произошли до взрыва беспилотного аппарата в Констанце, а еще один — после этого инцидента.
Отвечая на вопросы журналистов о причинах, по которым румынские военные корабли, находившиеся в порту, не перехватили взорвавшийся дрон, министр пояснил, что в мирное время армия не отвечает за охрану порта Констанца.
«Вооруженные силы Румынии не осуществляют охрану порта Констанца в мирное время. Это обязанность других государственных структур. Военные корабли не вмешались, так как не находились на боевом задании. Пожарная машина, стоящая в гараже, не тушит пожар в нескольких километрах, если нет соответствующего приказа», — подчеркнул Мируцэ, добавив, что армия подключается к операциям только по запросу компетентных органов.
Ранее румынские СМИ информировали о разбирательствах между Бухарестом и Киевом. Причиной стало то, что украинская сторона не предупредила вовремя о потере контроля над своими беспилотными аппаратами, один из которых впоследствии зашел в акваторию крупнейшего румынского порта и сдетонировал.