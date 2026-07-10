В ТЦ в подмосковном Красногорске произошел пожар

Пожарные ликвидируют возгорание в торговом центре в подмосковном Красногорске. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Московской области.
По информации ведомства, сообщение о пожаре поступило в оперативно-дежурную смену вечером 11 июля. Возгорание произошло в нежилом торгово-складском здании, расположенном на Красногорском бульваре.
К ликвидации пожара привлечены 41 человек и 14 единиц техники. От подразделений МЧС в тушении задействованы 18 сотрудников и шесть единиц техники. Информация о причинах возгорания и возможных пострадавших пока не приводится.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше