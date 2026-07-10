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В ТЦ в подмосковном Красногорске произошел пожар

Пожарные ликвидируют возгорание в торговом центре в подмосковном Красногорске. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Московской области.

Пожарные ликвидируют возгорание в торговом центре в подмосковном Красногорске. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Московской области.

По информации ведомства, сообщение о пожаре поступило в оперативно-дежурную смену вечером 11 июля. Возгорание произошло в нежилом торгово-складском здании, расположенном на Красногорском бульваре.

К ликвидации пожара привлечены 41 человек и 14 единиц техники. От подразделений МЧС в тушении задействованы 18 сотрудников и шесть единиц техники. Информация о причинах возгорания и возможных пострадавших пока не приводится.

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